Bursa'ya anlamlı ödül

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Ankara'da gerçekleştirilen 13. Yılın EN'leri Zirvesi'nde, İstihdama Katkı Sağlayan En Başarılı Sivil Toplum Örgütü kategorisinde ödül aldı.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Ankara'da gerçekleştirilen 13. Yılın EN'leri Zirvesi'nde, İstihdama Katkı Sağlayan En Başarılı Sivil Toplum Örgütü kategorisinde ödül aldı.

Pandeminin başladığı dönemde işçi çıkarmayacaklarını belirterek, bir çok kurum ve kuruluşa örnek olan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Ankara'da gerçekleştirilen 13. Yılın EN'leri Zirvesi'nde, İstihdama Katkı Sağlayan En Başarılı Sivil Toplum Örgütü kategorisinde ödüle layık görüldü.

Ödül töreninde konuşan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınında bile üretim ve hizmet kapasitemizi muhafaza etmek için gayret gösterirken, istihdamımızı korumanın daha güçlü Türkiye ve daha sağlam bir gelecek için her birimizin taşıması gereken ortak bir sorumluluk olduğunu ilan ettik. DOSABSİAD olarak Mart ayında ayı başında yaptığımız deklarasyon ile şartlar ne olursa olsun işçi çıkarma yoluna gitmeyeceğimizi açıklamıştık. Bursa'dan başlayarak ülkemize yayılan bu fedakarlık çağrısının, Türk iş dünyası tarafından aynı şekilde destek bulması çok değerliydi. Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giderek, DOSABSİAD sanayici ve işadamları olarak ülke ekonomisi ve istihdamına katkı koymak adına adeta bir meşale yaktık" dedi.

DOSABSİAD öncülüğünde Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Özel İstihdam Bürosu ile işçi ve işvereni buluşturduklarını ifade eden DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, "Özel İstihdam Bürosu ile firmalara aradıkları niteliklerde personeli sağlıyoruz. Diğer yandan iş arayan kişilere de umut olan istihdam bürosu ile istihdama katkı sağlıyoruz" diye konuştu.

Türkiye ekonomisinin lokomotif şehri Bursa'da iş dünyasının, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte her zor dönemde olduğu gibi, bugün ve yarın da elini taşın altına koyarak, milletin refahı ve ülkenin geleceği için mücadele etmeye devam edeceğini vurgulayan Nilüfer Çevikel, "Öncelikle bu sıkıntılı süreçte iş dünyamıza sağlanan destekler için hükümetimize, fedakarlıklarından ötürü de sağlık emekçilerimiz başta olmak üzere tüm çalışanlarımıza ve işverenlerimize bir kez daha teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Hem arkadaşlarım adına hem de derneğim adına ödülü şerefle kabul ediyorum. Adımızın Bursa dışına taşınacak taçlandırılması bizler için ayrı bir gurur" açıklamasında bulundu.

Ödülü aldığını günün de özel bir anlamı olduğunu kaydeden DOSABSİAD Başkanı Çevikel, "Her şeyden önce bugün Ankara'nın Başkent oluşunun 97. yıl dönümü. Bu güzel günde Mustafa Kemal Atatürk'ün bize gösterdiği yolda çalışmak, üretmek bunun karşılığında ödüle nail olmak son derece önemli bir duygu" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı