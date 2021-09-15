Bursa'ya 6 yeni acil sağlık hizmetleri istasyonu

İl Ambulans Servis Başhekimliğine bağlı Komuta Kontrol Merkezi ve bir helikopter ambulans olmak üzere toplamda 88 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görev yapan1196 personelle 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verdiklerinin altını çizen Dr.Yavuzyılmaz, her türlü zorlu iklim ve yol koşullarında, sağlık hizmetine ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşarak acil sağlık hizmeti verdiklerini söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğü olarak 112 Acil Sağlık hizmetlerinin her yönüyle iyileştirilmesi, daha erişilebilir ve kaliteli olması için çalıştıklarını kaydeden Dr.Yavuzyılmaz; "Bu kapsamda 2020 Ekim ayından itibaren şehir merkezinde 3, Mustafakemalpaşa, Mudanya ve Kestel'de birer olmak üzere toplamda 6 yeni Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmete alındı. İlimizdeki Acil Sağlık Hizmetleri istasyon sayısı 88'e yükseldi. Yine bu yıl Sağlık Bakanlığımız tarafından 2'si Yenidoğan, 4'ü 4x4 olmak üzere toplamda 30 adet acil yardım ambulansı ilimize tahsis edildi. Filomuza eklenen yeni acil yardım ambulansları ile ambulans sayımız 117'den 147'ye yükseldi. Ayrıca bu sayede sahada görev yapan ambulanslarımızın yaş ortalaması 3.5 ten 2.4 e indi" şeklinde konuştu.

Komuta Kontrol Merkezi tarafından günde yaklaşık 2000 acil çağrının cevaplandırıldığını açıklayan Dr.Yavuzyılmaz, yapılan değerlendirmeye göre günde ortalama 680 vaka için ambulans görevlendirildiğini vurgulayarak sözlerine şöyle devam etti:

İnsan hayatı mazeret kabul etmiyor. Bu nedenle her koşulda en kısa sürede hastalarımıza ulaşabilmek için İl Sağlık Müdürlüğü olarak tüm tedbirleri almaya çalışıyoruz. Ekim ayında yine şehir merkezinde 2 yeni Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu hizmete açacağız. Açıldığında Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu sayımız 90'a yükselecek. Ayrıca ilimizin ihtiyacı doğrultusunda Bakanlığımızdan yeni acil sağlık hizmetleri istasyonlarının açılması içinde talepte bulunduk. Bu acil sağlık istasyonlarının açılması için Bakanlığımız tarafından onay verilmesi halinde ivedilikle istasyonları açıp vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz.

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