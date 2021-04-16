Bursa'ya 3 milyar 203 milyon liralık destek
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Bursa'ya 3 milyar 203 milyon liralık destek

Bursa'ya 3 milyar 203 milyon liralık destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüs salgını sürecinde başlatılan Sosyal Koruma Kalkanı programıyla Bursa'ya 3 milyar 203 milyon liralık destek sağlandı.

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Korona virüs salgını sürecinde başlatılan Sosyal Koruma Kalkanı programıyla Bursa'ya 3 milyar 203 milyon liralık destek sağlandı.

Salgın sürecinde başlatılan Sosyal Koruma Kalkanı programıyla Türkiye genelinde yaklaşık 60 milyar lirayı aştı. Bursa'ya sağlanan desteğe ilişkin rakamları ise AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan sosyal medya hesabından paylaştı.

Gürkan'ın yaptığı paylaşıma göre, Bursa'ya Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 3 milyar 203 milyon liralık destek verildi. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın başlığı altında Davut Gürkan yaptığı paylaşımda şu cümlelere yer verdi:

"Devletimizin sağlık sistemindeki başarısının yanı sıra sosyal devlet olmanın gereği olarak vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. #HükümetMilletininYanında." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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