Bursa'ya 160 milyon liralık spor yatırımı müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bursa'ya 160 milyon liralık yeni spor yatırımı yapacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bursa'ya 160 milyon liralık yeni spor yatırımı yapacak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ankara'da görüştüğü Bakan Mehmet Kasapoğlu'nu 2019 yılında başlayan 85 milyon liralık spor yatırımlarının açılışı ve 26 kalemde 160 milyon liralık yeni spor yatırımları için şehre davet etti. Bakan Mehmet Kasapoğlu Temmuz ayının ikinci yarısında Bursa'da olacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Gençlik ve Spor Bakanı'mız Sayın Mehmet Kasapoğlu ile Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah Temmuz ayı içersinde kendisini Bursa'mızda misafir edeceğiz. Bu arada Sayın Bakanımızın geldiğinde bize yeni güzel haberleri de olacak inşallah" dedi.

Atatürk Yüzme Havuzu, Havuzlupark, Orhaneli Gençlik Kampı, 10 futbol sahası yatırımının aralarında bulunduğu 26 kalemde 160 milyon liralık yeni yatırım müjdesini İHA muhabirine açıklayan Başkan Alinur Aktaş, "Bursa'ya 2019-2020 yıllarında 85 milyon liralık spor yatırımı kazandırdık. Atıcılar Sahası, Merinos Sahası, Yenişehir'de spor tesisleri, Vakıfköy içindeki spor kompleksi gibi. Bunların açılışlarını Temmuz ayında gerçekleştireceğiz. Ayrıca aralarında Atatürk Yüzme Havuzu, Havuzlupark, Orhaneli Gençlik Kampı, 10 tane futbol sahasının yenilenmesi gibi projelerin olduğu 160 milyon liralık yeni hizmet Bursa'ya kazandırılacak. Atatürk Yüzme Havuzu ve Havuzlupark konusunda verdiğimiz sözleri tutuyoruz" dedi.

Bursa'nın en önemli değerlerinden olan, yıllarca yüzme sporuna önemli sporcular kazandıran Çekirge'deki Havuzlupark'ın yeniden ihya edilmesi için Büyükşehir Belediyesi devreye girmişti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü mülkiyetindeki Havuzlupark için Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje, Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle yapılacak.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'nin 'ortak aklı devreye alarak' TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi ile birlikte 'Altıparmak'taki Atatürk Kapalı Spor Salonu'nun yeni projesinin belirlenmesi amacıyla' açtığı yarışma sonuçlanmıştı. Atatürk Kapalı Spor Salonu'nun yeni binası da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı