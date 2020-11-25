Bursa'ya 13 milyarlık ek ulaşım bütçesi

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (BALKANTÜRKSİAD) Yönetim Kurulu toplantısına katılan AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Kılıç, Bursa'nın ulaşım projeleri için 2021 yılı bütçesinde 13 milyar liralık ilave kaynak ayrıldığını açıkladı.

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (BALKANTÜRKSİAD) Yönetim Kurulu toplantısına katılan AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Kılıç, Bursa'nın ulaşım projeleri için 2021 yılı bütçesinde 13 milyar liralık ilave kaynak ayrıldığını açıkladı. Vekil Kılıç, "Gerek hızlı tren gerekse Bursa Şehir Hastanesi'ne ulaşım kolaylığı sağlayacak metro hattı çalışmaları aralıksız devam edecek" dedi.

Online gerçekleşen toplantıda BALKANTÜRKSİAD Başkanı Berat Tunakan'ın Dernek çalışmaları hakkındaki açıklamalarının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Kılıç, "Pandemi süreci bütün ülkeleri sosyal ve ekonomik yönden etkiledi. Türkiye bu dönemde ülkemizin geleceği açısından dış politikada önemli kazanımlar elde etti. Salgın ile mücadelede pek çok ülkeye kıyasla başarılı sonuçlar almış durumdayız. Aşı çalışmaları konusunda ilerleme kaydediyoruz. Dünyada ekonomik tabloda önemli bir dalgalanma yaşanıyor ve ciddi bir daralma söz konusu. Çok yönlü bir süreçteyiz. Bu aşamada Türkiye'nin önümde büyük bir fırsat eşitliği görülüyor. Ham sanayicimiz hem işadamımız pek çok noktada bilhassa üretim noktasında avantajlara sahip" şeklinde konuştu.

"2021 Bütçesinde Bursa'ya önemli pay ayrıldı"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki çalışmaları hakkında da bilgi veren Vekil Kılıç, 2021 yılı bütçesinde Bursa'ya önemli paylar ayrıldığını söyledi.

Vekil Kılıç şunları söyledi: "Bizler de çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Ülkemizin 2021 yılı bütçesi bir önceki yıl bütçe kanununa göre yüzde 22.9 oranındaki artışla 1 trilyon 95,5 milyar TL'den 1 trilyon 346,1 milyar TL'ye çıkmıştır. Eğitimden sağlığa, iç işlerimden milli savunmaya, ticaretten teknolojiye kadar modern dünya hedefleri için güzel bir bütçe oluşturuldu. 2021 yılı bütçesinde Bursa'mıza da önemli paylar ayrıldı. Bursa üretim kapasitesi ile Türkiye'nin itici gücü ve her alanda potansiyelini daha da artırıyor. Bursa'nın devletimizin yatırımlarından da en üst düzeyde yararlanması hususunda gayret gösteriyoruz. 2021 yılında ekonomik faaliyetler yönüyle salgın öncesi dönemdeki seviyelere ulaşacağımızı ümit ediyoruz."

Bursa'nın Ulaşımına 13 milyar liralık ek kaynak

Vekil Kılıç Bursa'nın ulaşım projeleri ile ilgili de, "Hızlı tren çalışmaları için kalan 106 kilometrelik kısım ile ilgili 2021 yılı bütçesinde 11 milyar lira para ayrıldı. Çalışmalar aralıksız devam edecek Cumhuriyetimizin 100.'ncü yılında, 2023'te Bursa'dan Ankara'ya hızlı tren ile gidip gelebileceğiz. Ayrıca Bursa Şehir Hastanesi'ne ulaşım kolaylığı sağlayacak metro hattı için 2 milyar lira da ilave bütçe aldık. Bu proje de 2 yıl gibi bir sürede hayata geçecek. Bursa'ya 2021 yılı bütçesinde toplamda 13 milyar liralık ilave destek aldık. Bu konuda Ulaştırma Bakanımıza da destekleri için teşekkür ediyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı