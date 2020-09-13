Bursa ve Mersin'de ortak DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa ve Mersin'de ortak DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

BURSA ve Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Bursa ve Mersin'de ortak DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
13.09.2020 17:03 | Son Güncelleme: 13.09.2020 17:07

BURSA ve Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Bursa ve Mersin'de 5 kişinin sosyal medya hesabından DEAŞ propagandası yaptığını tespit etti. Mersin Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışan ekipler, yapılan eş zamanlı baskınlarda zırhlı araçlarla gittikleri evlerin kapılarını, koçbaşı ile kırdı. Operasyonlarda, 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve telefon ele geçirildi. Dijital materyalleri inceleyen ekipler, şüphelilerin DEAŞ propagandası amaçlı çok sayıda video ve fotoğraf biriktirdiğini belirledi.İlk ifadeleri için Bursa TEM Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Ozan Çolakoğlu Farah Zeynep Abdullah
Spor Falcao Arda Turan Fatih Terim Mbaye Diagne Sergen Yalçın
Daha Fazla Ankara Fransa Antalya Gaziantep
Şu an buradasınız: Bursa ve Mersin'de ortak DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.9.2020 17:12:04. #1.14#
title