Kar yağışı, şehirler arası ulaşımda aksamalara neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Kar yağışı, şehirler arası ulaşımda aksamalara neden oldu

17.01.2021 02:13 | Son Güncelleme: 17.01.2021 02:34

Bursa ve Kütahya'da kar yağışı nedeniyle şehirler arası ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Bursa ve Kütahya'da kar yağışı nedeniyle şehirler arası ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Bursa-Ankara kara yolunda trafik kar yağışı dolayısıyla kısmen durdu. Yoldan çıkan araçların yoldan çekilmesi ile trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

İnegöl ilçesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Müdürlüğü ve İnegöl Belediyesine ait iş makineleri ile ana arterlerde yol üzerindeki karlar temizlendi.

Kütahya

Kütahya il genelinde akşam başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 15, yüksek kesimlerde ise yer yer 50 santimetreye ulaştı.

Karayolları ekipleri, il merkezini Eskişehir ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yollarında buzlanmaya karşı çalışma başlattı.

Trafik ekipleri de tedbirler alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, şehirler arası kara yollarında tır ve kamyonların geçişi kontrollü olarak sağlanıyor.

Kütahya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, şehirler arası kara yollarındaki ekiplerin çalışmalarını denetledi.

Öte yandan, kent merkezinde de Kütahya Belediyesi ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışmaları yürütüyor.

Kar yağışı, şehirler arası ulaşımda aksamalara neden oldu
Kar yağışı, şehirler arası ulaşımda aksamalara neden oldu
Kar yağışı, şehirler arası ulaşımda aksamalara neden oldu
Kar yağışı, şehirler arası ulaşımda aksamalara neden oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Can Yaman Cem Yılmaz Demet Akalın Jennifer Lopez
Spor Gökhan Gönül Tolga Ciğerci Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Konya Ankara Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kar yağışı, şehirler arası ulaşımda aksamalara neden oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.1.2021 02:34:14. #1.14#
title