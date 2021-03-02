Bursa ve Diyarbakır'a yatılı rehabilitasyon merkezleri açılacak
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Bursa ve Diyarbakır'a yatılı rehabilitasyon merkezleri açılacak

02.03.2021 17:11 | Son Güncelleme: 02.03.2021 17:22

Yeşilay Genel Başkanı Mücahit Öztürk, Bursa ve Diyarbakır'da inşaatı süren yatılı rehabilitasyon merkezlerinin kısa süre içinde açılacağını bildirdi.

Yeşilay Genel Başkanı Mücahit Öztürk, Bursa ve Diyarbakır'da inşaatı süren yatılı rehabilitasyon merkezlerinin kısa süre içinde açılacağını bildirdi.

Öztürk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezi'ni ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Yeşilay'ın birçok STK ve devletin her kurumuyla yakın iş birliği içerisinde çalışmalar yürüttüğünü anlattı.

Yeşilay'ın 101 yıldır bağımlılıkla mücadele ettiğini belirten Öztürk, Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'yle (YEDAM) Türkiye genelinde hizmet verdiklerini kaydetti.

Yeşilay'ın önleyicilik hizmetlerinin yoğun şekilde sürdüğünü ifade eden Öztürk, 2013'te yapılan bir tüzük değişikliğiyle Yeşilay'ın önleme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yanı sıra geniş çerçevede tedavide de işin içinde olması gerektiği yönünde kararlar alındığını anımsattı.

Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Psikososyal desteklerin sağlanacağı yatılı ve ayakta tedavi merkezleri açma planımız ortaya çıktı. 2015'te bir pilot çalışma ile başladık. Türkiye genelinde şu an 100 merkezde hizmet veren YEDAM'larla devam ediyor. Bursa ve Diyarbakır'da inşaatı devam eden yatılı rehabilitasyon merkezimiz var. Kısa süre içerisinde onları da açmış olacağız."

YEDAM'larda bağımlılık tedavisi alanında hizmet verdiklerinin altını çizen Öztürk, burada hem danışmanlık hizmeti hem de psikososyal destek verdiklerini söyledi.

Bursa ve Diyarbakır'a yatılı rehabilitasyon merkezleri açılacak
Bursa ve Diyarbakır'a yatılı rehabilitasyon merkezleri açılacak
Bursa ve Diyarbakır'a yatılı rehabilitasyon merkezleri açılacak
Bursa ve Diyarbakır'a yatılı rehabilitasyon merkezleri açılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara

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