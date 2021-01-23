Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor (2)
23.01.2021 11:05 | Son Güncelleme: 23.01.2021 12:03
Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Samsun'da sessizlik hakim oldu.
Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Samsun'da sessizlik hakim oldu. Atakum ilçesi sahili, Adnan Menderes Bulvarı gibi yoğun bölgelerde kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız