Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor (2)
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Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor (2)

23.01.2021 11:05 | Son Güncelleme: 23.01.2021 12:03

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Samsun'da sessizlik hakim oldu.

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik uygulanan hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Samsun'da sessizlik hakim oldu. Atakum ilçesi sahili, Adnan Menderes Bulvarı gibi yoğun bölgelerde kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor (2)
Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor (2)
Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor (2)
Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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