Bursa ve çevresi için kuvvetli sağanak uyarısı

Bursa ve çevresi için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Bursa ve çevresi için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, yarın ilk saatlerden itibaren Bursa ve çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış beklendiği bildirildi.

Metrekareye 21-50 kilogram yağış düşeceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, "Yağışların aynı zamanda Marmara'nın doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler