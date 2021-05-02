Bursa ve çevre illerde tam kapanma sürecinin üçüncü gününde sessizlik hakim
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Bursa ve çevre illerde tam kapanma sürecinin üçüncü gününde sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Güncel

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek tam kapanmaya uyuluyor.

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek tam kapanmaya uyuluyor.

Bursa'da daha önce yoğunluk yaşanan meydan, cadde ve yollar sessizliğe büründü. Hüdavendigar Parkı, Tophane Saat Kulesi, Ulu Cami, Kozahan ve Emir Sultan ile Kent Meydanı gibi yerler boş kaldı. Polis ekipleri, kentin birçok noktasında uygulama gerçekleştirdi.

Eskişehir'in en kalabalık bölgelerinden İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel caddeleri ile Porsuk Bulvarı'nda sessizlik hakim oldu. Kentte belirlenen uygulama noktalarında görevli ekipler denetim yaptı.

Balıkesir'de Ali Hikmet Paşa Meydanı, Milli Kuvvetler, Anafartalar ve Kızılay Caddesi başta olmak üzere sessizlik yaşanıyor. Kentin birçok noktasında denetim gerçekleştiren polis ekipleri, dışarıda olanların izin belgelerini kontrol etti.

Çanakkale'de vatandaşların tam kapanma tedbirlerine uyduğu görüldü. Daha önce yoğunluk olan bölgelerde sessizlik yaşanan kentte, emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler belirlenen noktalarda denetimlerini sürdürdü.

Kütahya'nın yoğun bölgelerindeki cadde ve meydanlarda sessizliğin hakim olduğu gözlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde kontrol noktaları oluşturdu. Kent genelinde vatandaşlar kısıtlamaya uydu.

Bilecik'te de vatandaşların büyük bölümü tam kapanmaya riayet etti. Yaya ve araç trafiğinin en işlek noktalarından Cumhuriyet Meydanı, Tevfikbey, Dedeoğlu ve Ali Rıza Özkay caddeleri ile Atatürk Bulvarı sessiz kaldı. Polis ekipleri, önemli kavşaklarda dışarıda bulunan kişileri denetledi.

Yalova'da halkın yoğun olarak bulunduğu sahil kesimi ile park, meydan, cadde ve yollarda sessizlik dikkati çekti. Polis ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Araştırma Kavşağı başta olmak üzere çeşitli noktalarda denetimlerine devam etti.

Bursa ve çevre illerde tam kapanma sürecinin üçüncü gününde sessizlik hakim
Bursa ve çevre illerde tam kapanma sürecinin üçüncü gününde sessizlik hakim
Bursa ve çevre illerde tam kapanma sürecinin üçüncü gününde sessizlik hakim
Bursa ve çevre illerde tam kapanma sürecinin üçüncü gününde sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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