Bursa ve çevre illerde sokaklar boş kaldı Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya ve Çanakkale, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle günü sessiz geçiriyor.

Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya ve Çanakkale, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle günü sessiz geçiriyor.

Bursa'da, Kovid-19 önlemleri öncesi yılın her dönemi yoğunluk yaşanan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Kent Meydanı, Heykel, Ulu Cami ve civarında yoğunluk gözlenmedi.

Eskişehir'de başlayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla normalde yoğunluğun fazla olduğu İsmet İnönü ve İki Eylül caddeleri, tarihi Odunpazarı Evleri ile diğer bölgeler sessizliğe büründü.

Balıkesir'de de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Kentin belli noktalarında uygulama yapan ekipler, istisna kapsamı dışındaki vatandaşların sokakta bulunmasına izin vermedi.

Salgın öncesi kent merkezinde yoğunluğun olduğu Ali Hikmetpaşa Meydanı, Milli Kuvvetler, Kızılay ve Anafartalar caddelerinde vatandaşların evden çıkmaması nedeniyle sakinlik yaşandı.

Kütahya'da "evde kal " çağrılarına büyük ölçüde uyulurken, kentin en işlek bölgelerinden Cumhuriyet Caddesi ile Atatürk Bulvarı'nda hafta sonu olması münasebetiyle kısmi kalabalık görüldü.

Çanakkale'de vatandaşların büyük bölümü "evde kal" çağrılarına uydu. Havanın güzel olması dolasıyla bazı ana arterlerde kısmi yoğunluk yaşandı.

Kaynak: AA