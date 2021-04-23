Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bursa, Eskişehir, Kütahya, Çanakkale, Balıkesir, Bilecik ve Yalova'da sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bursa, Eskişehir, Kütahya, Çanakkale, Balıkesir, Bilecik ve Yalova'da sessizlik hakim oldu.

Bursa'da polis ekipleri, birçok noktada uygulama yaptı. Kısıtlamaya kent genelinde büyük ölçüde uyulduğu görüldü.

Kalabalık meydan, cadde ve yollar, sessizliğe büründü.

Eskişehir

Eskişehir'in en yoğun yerlerinden İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel, Sakarya ve Atatürk caddeleri boş kaldı.

Kentte belirlenen çok sayıda uygulama noktasında, görevli ekiplerce kontroller gerçekleştirildi.

Kütahya

Kütahya'nın yoğun bölgelerindeki cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde kontrol noktaları oluşturdu. Kent genelinde vatandaşlar kısıtlamaya riayet ediyor.

Çanakkale

Çanakkale'de de vatandaşların kısıtlamaya uyduğu görüldü.

Kentte Kordon Boyu, Çarşı Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı boş kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip, belirlenen noktalarda denetim yaptı.

Balıkesir

Balıkesir'de başta Zağnos Paşa Camisi çevresi, Cumhuriyet Meydanı, Milli Kuvvetler, Edremit ve Vasıf Çınar caddeleri olmak üzere kent genelinde sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri, trafik uygulaması yaparak, araçlardaki kişilerin izin belgelerini kontrol etti.

Bilecik

Bilecik'te, Cumhuriyet Meydanı, Tevfikbey, Dedeoğlu ve Ali Rıza Özkay caddeleri ile Atatürk Bulvarı boş kaldı. Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanlar görüldü.

Polis ve jandarma ekipleri, İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda, şehrin birçok noktasında yol kontrolleri yaptı.

Yalova

Yalova'da kısıtlamayla, vatandaşların yoğunluk oluşturduğu sahil bölümleri, parklar, meydan, cadde ve yollarda sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri, birçok noktada denetim yaptı, kısıtlamaya uymayanlara cezai işlem uyguladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Araştırma Kavşağı'nda oluşturulan noktalarda ise araçlar denetlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay