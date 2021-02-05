Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bursa, Bilecik, Yalova, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya ve Balıkesir'de sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bursa, Bilecik, Yalova, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya ve Balıkesir'de sessizlik hakim oldu.

Bursa'da polis ekipleri, birçok noktada uygulama yaptı, kısıtlamaya kent genelinde büyük ölçüde uyulduğu gözlendi.

Kalabalık meydanlar, caddeler ve yollar sessizliğe büründü.

Balıkesir

Kentin işlek güzergahlarından Milli Kuvvetler ve Anafartalar caddeleri ile meydanlarda ve sokaklarda saat 21.00'den itibaren sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri kentin farklı noktalarında denetim yaptı.

Eskişehir

Eskişehir'de kısıtlama günleri dışında yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu caddeler ve sokaklar ile Porsuk Bulvarı kısıtlamayla sessizliğe büründü. Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama kapsamı dışındaki çalışanlar bulunuyor. Uygulama noktalarında ise polis ekipleri kontroller gerçekleştirdi.

Kütahya

Kütahya'da, kısıtlamanın başlamasıyla kentin yoğun bölgelerindeki cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde kontrol noktaları oluşturdu. Kent genelinde vatandaşların kısıtlamaya riayet ettikleri gözlendi.

Çanakkale

Kordon Boyu ve İskele Meydanı gibi yoğun bölgelerde sessizlik yaşanırken polis ekipleri belirlenen noktalarda denetimlerini sürdürdü.

Kentin daha önce kalabalık olan cadde ve sokakları sessizliğe büründü.

Bilecik

Kentin işlek alanları olan Atatürk Bulvarı ile Tevfikbey Caddesi'nde sessizlik hakim oldu.

Emniyet ekipleri kent genelinde denetim yaptı.

Yalova

Yalova'da da kısıtlamayla sahil bölümü, meydan, parklar, işlek cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Ekipler, kentin çeşitli noktalarında araç ve yayaları denetledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar