Sokağa çıkma kısıtlaması
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Sokağa çıkma kısıtlaması

22.01.2021 21:29 | Son Güncelleme: 22.01.2021 22:23

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bulunan 7 ilde meydanlar sessizliğe büründü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de bulunan 7 ilde meydanlar sessizliğe büründü.

Saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Kocaeli'de trafik yoğunluğu yaşandı.

Evlerine dönmek isteyenler, D-100 kara yolunun İzmit kesiminde yoğunluk oluşturdu.

Vatandaşların evlerine çekilmesiyle kentin işlek bölgelerinden Yürüyüş Yolu ve Fethiye Caddesi sessizliğe büründü.

Kentin farklı bölgelerinde denetimlere başlayan polis ekipleri, tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

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