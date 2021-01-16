Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya ve Balıkesir'de sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Kütahya ve Balıkesir'de sessizlik hakim oldu.

Bursa'da polis ekipleri, birçok noktada uygulama yaptı, kısıtlamaya kent genelinde büyük ölçüde uyulduğu gözlendi.

Kalabalık meydanlar, caddeler ve yollarda sessizlik hakim oldu.

Öte yandan müzisyen ve oyuncu Yavuz Bingöl, iş insanı Muhsin Şaşmaz tarafından alınan çorbaları kontrol noktalarında görevli polis ekiplerine ikram etti.

Otosansit önündeki kontrol noktasında gazetecilere açıklama yapan Bingöl, kısıtlamada zorlu koşullarda görev yapan polis ekiplerine kolaylıklar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Yılmaz