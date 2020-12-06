(Drone) Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

(Drone) Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

06.12.2020 11:53 | Son Güncelleme: 06.12.2020 13:42

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Bursa ve çevre illerde sessizliğin hakim olduğu gözlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Bursa ve çevre illerde sessizliğin hakim olduğu gözlendi.

Bursa'da, yılın her dönemi kalabalık olan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Kent Meydanı, Heykel ve Ulu Cami ile civarı boş kaldı.

Polis ekiplerinin de birçok noktada uygulama yaptığı kısıtlamaya, kent genelinde büyük oranda uyuluyor.

Eskişehir

Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor.

Eskişehir'in normalde en yoğun yerlerinden olan İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel, Sakarya ve Atatürk caddeleri sokağa çıkma kısıtlamasıyla boş kaldı.

Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanların olduğu dikkati çekti. Kentte belirlenen çok sayıda uygulama noktasında, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve görevli ekiplerce kontroller gerçekleştirildi.

Balıkesir

Balıkesir'de başta Cumhuriyet Meydanı, Milli Kuvvetler, Edremit ve Vasıf Çınar caddeleri olmak üzere kent genelinde yoğunluk görülmedi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik uygulaması yaparak, yollardaki araçlarda bulunan kişilere izin belgelerinin olup olmadığını sordu.

Ekipler, kent genelindeki denetimlerini sürdürüyor.

Çanakkale

Sokağa çıkma kısıtlamasına uyulan Çanakkale'de de sokaklar sessizliğe büründü.

Kentin işlek cadde ve sokakları boş kalırken, vatandaşların Çarşı Caddesi, Demircioğlu Caddesi ve Kordon Boyu başta olmak üzere kent genelinde kısıtlamaya uyduğu görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde belirlenen noktalarda denetlemelerine devam ediyor.

Polis ekipleri, kentin ana arterlerinde oluşturulan noktalarda denetimler yapıyor.

Kütahya

Kütahya'da kentin en yoğun bölgelerinden Zafer Meydanı, Cumhuriyet, Asım Gündüz ve Adnan Menderes caddeleri ile Atatürk Bulvarı'nda sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri ise kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Bilecik

Kentin işlek alanları olan Tevfik Bey Caddesi, Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Bulvarı boş kaldı.

Kontrol noktalarında kontrollerine devam eden polis ekipleri, araç megafonlarından yaptıkları anonslarla vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısında bulunuyor.

(Drone) Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
(Drone) Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
(Drone) Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
(Drone) Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semih Kır

İlgili Haberler

EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - (DRONE DESTEKLİ) Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - (DRONE DESTEKLİ) Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
(DRONE) Ege Bölgesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
(DRONE) Ege Bölgesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ivana Sert Sezen Aksu Acun Ilıcalı Bülent Ersoy
Spor Samatta Fatih Terim Mbaye Diagne Burak Yılmaz Gökhan Gönül
Tüm Haberler Bursa Deprem Antalya Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: (Drone) Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 14:02:39. #1.15#
title