Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

04.12.2020 22:23 | Son Güncelleme: 04.12.2020 22:26
Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bursa, Eskişehir, Kütahya, Çanakkale, Balıkesir, Bilecik ve Yalova'da sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bursa, Eskişehir, Kütahya, Çanakkale, Balıkesir, Bilecik ve Yalova'da sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge çerçevesinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'de başladı.

Kısıtlamanın başlamasıyla Bursa'da vatandaşların alışveriş için tercih ettiği mekanlar, kalabalık olarak bulunduğu meydanlar, caddeler ve yollar, sessizliğe büründü. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde denetimler gerçekleştirirken, Acemler'deki uygulama noktasında da trafiğe çıkan sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Öte yandan, kısıtlama öncesi fırınlarda kısa süreli de olsa yoğunluk yaşandı.

Eskişehir

Eskişehir'in en yoğun yerlerinden olan İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel caddeleri sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla boş kaldı. Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanların olduğu gözlendi. Kentte belirlenen çok sayıda uygulama noktasında, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve görevli ekiplerce kontroller gerçekleştirildi.

Kütahya

Kütahya'da kısıtlamanın başlamasıyla kentin yoğun bölgelerindeki cadde ve meydanlar adeta sessizliğe büründü. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde kontrol noktaları oluşturdu. Kent genelinde vatandaşların kısıtlamaya uydukları görüldü.

Çanakkale ve Balıkesir

Çanakkale'de de saat 21.00 itibarıyla kent merkezi, meydanlar ve sokaklar, boşaldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen noktalarda denetlemelerini gerçekleştirirken, trafik ekipleri de İskele Meydanı'nda uygulama yaptı. Çarşı Caddesi, Demircioğlu Caddesi ve Kordon Boyu'nda vatandaşların kısıtlamaya uyduğu gözlendi.

Balıkesir'de Milli Kuvvetler ve Anafartalar caddeleri ile Alihikmet Paşa Meydanı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü. Polis ekipleri kent genelinde uygulama yaptı.

Bilecik ve Yalova

Kentin işlek alanları Tevfik Bey Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı'nda kısıtlamalar nedeniyle sessizlik hakim oldu.

Yalova'da da vatandaşların kurallara uyduğu gözlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

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