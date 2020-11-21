Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

21.11.2020 21:33 | Son Güncelleme: 21.11.2020 21:37
Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Bursa ve çevre illerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentlerde sessizlik hakim oldu.

Bursa ve çevre illerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentlerde sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge çerçevesinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00'de başladı.

Bursa'da alışverişlerini yapan vatandaşların kullandığı işlek cadde ve meydanlar, şehirlerarası otobüs terminali ve tarihi mekanlar da kısıtlamanın başlamasıyla sessizliğe büründü. Kent genelinde önlem alan polis ekipleri, kapatılması gereken iş yerlerinde, sokak ve caddelerde denetim yaptı. Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu görüldü.

Eskişehir ve Çanakkale

Eskişehir'de de araç ve insan yoğunluğunun yaşandığı İsmet İnönü, İkieylül, Cengiz Topel, Yılmaz Büyükerşen bulvarlarında sessizlik hakim oldu. Kentte belirlenen çok sayıda uygulama noktasında, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve görevli ekiplerce kontroller gerçekleştirildi.

Çanakkale'de, normal şartlarda yoğunluğun yaşandığı Demircioğlu Caddesi ile Kordon Boyu'nda sessizlik hakim oldu. Kentte belirlenen 12 farklı noktada ve İskele Meydanı'nda, görevli ekiplerce kontroller gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman da kısıtlama için kentte oluşturulan noktalarda, incelemelerde bulundu.

Balıkesir ve Kütahya

Balıkesir'de de sokağa çıkma kısıtlamasıyla meydan, sokak ve caddeler boş kaldı. Polis ekipleri, kentin çeşitli noktalarında dışarıda gördüğü kişilere cezai işlem uygularken trafik ekipleri de tren garı önündeki kavşakta araçları durdurarak denetleme yaptı.

Kütahya'da kısıtlamasının başlamasıyla kentin işlek olan Cumhuriyet, Asım Gündüz Caddeleri ve Fatih Sultan Mehmet, Atatürk, Menderes Bulvarları boş kaldı.

Birçok işletmecinin kısıtlama saatinden önce iş yerlerini kapattığı gözlemlendi.

Bilecik ve Yalova

Sessizliğin hakim olduğu Bilecik'te, emniyet ekipleri kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Yalova'da da polis ekipleri, yasakların başlamasına yakın dakikalarda vatandaşları evlerine gitmeleri, işletmeleri de kapatmaları yönünde uyardı.

Vatandaşların kısıtlamaya uyup uymadığının denetlediği kentte, çeşitli yerlere uygulama noktaları kuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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