Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
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Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Kentin ana arterlerinden genel görünüm Bilecik'te kentin en işlek noktalarından Atatürk Bulvarı ile Tevfikbey, Dedeoğlu ve Ali Rıza Özkay caddeleri kısıtlamanın ikinci gününde sessizliğe büründü.

Kentin ana arterlerinden genel görünüm Bilecik'te kentin en işlek noktalarından Atatürk Bulvarı ile Tevfikbey, Dedeoğlu ve Ali Rıza Özkay caddeleri kısıtlamanın ikinci gününde sessizliğe büründü.

Dışarıda az sayıda vatandaşın olduğu gözlenirken bazı işyerleri faaliyetleri sürdürdü.

Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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