Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Kentin ana arterlerinden genel görünüm Bilecik'te kentin en işlek noktalarından Atatürk Bulvarı ile Tevfikbey, Dedeoğlu ve Ali Rıza Özkay caddeleri kısıtlamanın ikinci gününde sessizliğe büründü.