Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
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Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bursa ve çevre illerde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Bursa ve çevre illerde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Bursa'da Atatürk Caddesi ile Kent ve 15 Temmuz Demokrasi meydanları başta olmak üzere kent genelinde sessizlik hakim oldu. Polis ekipleri, kentin çeşitli bölgelerinde izin belgesi denetimlerini sürdürüyor.

Eskişehir'in kalabalık bölgelerinden İsmet İnönü, Cengiz Topel ve Sakarya caddeleri ile Porsuk Bulvarı'nda sakinlik yaşanıyor. Ekipler, uygulama noktalarında kontroller gerçekleştiriyor.

Balıkesir'in işlek noktaları Cumhuriyet Meydanı, Milli Kuvvetler, Edremit ve Vasıf Çınar caddeleri ile diğer bölgeler sessizliğe büründü. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik uygulaması yaparak araçlardaki kişilerin izin belgelerinin olup olmadığını kontrol ediyor.

Çanakkale'de kentin daha önce kalabalık olan cadde ve sokaklarında sessizlik yaşanıyor. İl genelinde oluşturulan kontrol noktalarında polis ve jandarma ekiplerince denetimlere devam edilerek, kısıtlama kurallarına uymayanlar hakkında işlem yapılıyor.

Kütahya'da il genelinde polis ve jandarma ekiplerinin kent giriş ve çıkışlarda oluşturduğu kontrol noktalarında denetimleri sürüyor. Kentte kısıtlama tedbirlere uyuluyor.

Bilecik'te araç ve yaya trafiğinin en yoğun olduğu noktalar kısıtlamanın ikinci gününde de sessiz kaldı. Şehir içi ve şehirler arası trafiğin ana arterlerinde trafik yoğunluğu büyük ölçüde azaldı. Emniyet ekipleri şehrin girişlerinde izin belgesi kontrollerine devam ediyor.

Yalova'da daha önce yoğunluğun yaşandığı sahil kesimleri başta olmak üzere meydan, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Kentin giriş çıkışlarında oluşturulan uygulama noktaları ile meydan, cadde ve sokaklarda devriye görevi yürüten ekipler, araç, yaya ve iş yerleri üzerinde denetimlerini sürdürüyor.

Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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