Okullarda karne heyecanı - Haberler
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Okullarda karne heyecanı

AA / İbrahim Öztosun - Haberler | Güncel

Bilecik'te 30 bin 245 öğrenci karnesini alarak yarıyıl tatiline başladı.

ESKİŞEHİR (AA) - Bilecik'te 30 bin 245 öğrenci karnesini alarak yarıyıl tatiline başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, yaptığı yazılı açıklamada, öğrencilerin ve öğretmenlerin yoğun bir tempoda pandemiye karşın okullarda 2021-2022 eğitim-öğretim yılının birinci ara dönemini tamamladığını ifade etti.

Pazaryeri ilçesinde öğrenciler de düzenlenen programla karnelerini aldı.

Okullarda karne heyecanı

Okullarda karne heyecanı

Okullarda karne heyecanı

Okullarda karne heyecanı

Okullarda karne heyecanı

Okullarda karne heyecanı

Okullarda karne heyecanı

Okullarda karne heyecanı

AA / İbrahim Öztosun - Son Dakika Haberleri

Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Bursa, Güncel, Haber

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