Okullarda karne heyecanı

ESKİŞEHİR (AA) - Bilecik'te 30 bin 245 öğrenci karnesini alarak yarıyıl tatiline başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, yaptığı yazılı açıklamada, öğrencilerin ve öğretmenlerin yoğun bir tempoda pandemiye karşın okullarda 2021-2022 eğitim-öğretim yılının birinci ara dönemini tamamladığını ifade etti.

Pazaryeri ilçesinde öğrenciler de düzenlenen programla karnelerini aldı.