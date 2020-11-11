Bursa ve çevre illerde Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği düzenlendi
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Bursa ve çevre illerde Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği düzenlendi

11.11.2020 13:43 | Son Güncelleme: 11.11.2020 13:49

Eskişehir'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 88 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Eskişehir'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla 88 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Gürpınar Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, geleceğe daha sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya bırakmanın yetişkinlerin çocuklara en temel borcumuz olduğunu bildirdi.

Eskişehir'de "Geleceğe Nefes" etkinliği kapsamında bugün eş zamanlı 14 ilçede 123 hektarlık alanda 88 bin fidanın toprakla buluşturulduğunu ifade eden Ayyıldız, şöyle konuştu:

"Etkinlikle 7'den 70'e toplumun bütün kesimlerini toprakla buluşturuyor, özellikle çocuklarımızın birer doğa dostu olmasını amaçlıyoruz. Gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak için buradayız. Eskişehirimizi bir zamanlar seyyahların bahsettiği yeşilliğine kavuşturmak için bugün fidanlara can suyunu veriyoruz. Bu etkinlik çocuklarımıza her bakımdan daha güçlü bir Türkiye bırakmak yolundaki azim ve kararlılığımızın da ifadesidir. Son nefesimize kadar geleceğe nefes olmaya devam edeceğiz."

Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel ise geleceğin teminatı olan çocuklar ve gençlerle büyüyecek fidanlara herkesin sahip çıkıp koruması gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ile çocuklar fidanları toprağa dikti.

Bursa ve çevre illerde Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği düzenlendi
Bursa ve çevre illerde Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği düzenlendi
Bursa ve çevre illerde Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği düzenlendi
Bursa ve çevre illerde Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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