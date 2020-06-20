Bursa ve çevre illerde LGS sınavı heyecanı
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Bursa ve çevre illerde LGS sınavı heyecanı

Bursa ve çevre illerde, Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.

Bursa ve çevre illerde LGS sınavı heyecanı
20.06.2020 11:51 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:00

Bursa ve çevre illerde, Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.

Bursa'da güvenlik güçleri, sınavdan saatler önce, okulların çevresinde herhangi bir olumsuzluğa karşı tedbir aldı.

Aileleriyle, sınava girecekleri okullara gelen öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında salonlara geçti.

Yalova

Yalova'da da sınav için hazırlanan okullar ve çevrelerinde önlemler alındı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Hafız İmam Hatip Ortaokulu ziyaretinde, tedbirleri inceledi.

Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilde 4 bin 476 öğrencinin sağlıklı şekilde sınava girmesi için gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

Öğrencilerin sağlığının, odak noktaları olduğunu dile getiren Tosun, "Bu sene öğrencileri, koronavirüs tedbirlerini titizlikle inceleyip okullarımızda aldık." dedi.

Eskişehir

Eskişehir'de sınava girecek 13 bin 957 öğrenci için 135 okulun çevresinde tedbir alan güvenlik güçleri, olası olumsuzluklara karşı görev yaptı.

Melahat Ünügür Ortaokulu'nda sınava giren öğrenciler, oturum arasında ailelerinin getirdiği yiyecek ve içecekleri aldı.

Bazı öğrenci velileri ise çocuklarının başarısı için dua etti.

Bilecik

Bilecik Edebali Ortaokulu'nda sınava girecek öğrenciler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre içeri alındı.

Okul girişinde ateş ölçümü yapan polis ekipleri, sınava giren öğrencilere maske vererek başarı diledi.

Veliler de okul bahçesinin dışında çocuklarını bekledi.

Çanakkale

Çanakkale'de de öğrenciler, sınav için erken saatlerde okullara geldi.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı okul çevresi ve girişlerinde, öğrenciler gerekli kontrollerin ardından giriş yaptı.

Balıkesir

Balıkesir'de 20 ilçedeki 243 okulda yapılacak LGS sınavına, 18 bin 991 öğrenci girdi.

Sınav nedeniyle başlatılan sokağa çıkma kısıtlamasına, vatandaşların riayet ettiği görüldü.

Kentin en işlek caddeleri boş kalırken, polis ekipleri, şehrin farklı yerlerinde denetimler yaptı.

Kütahya

Kütahya'da 9 bin 340 öğrenci, 155 sınav merkezinde sınava girdi.

Kovid-19 nedeniyle, güvenlik güçleri il genelinde yoğun tedbir aldı. Öğrenci velileri de okul bahçelerine geçirilmedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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