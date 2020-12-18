Bursa ve çevre illerde kısıtlamayla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
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Bursa ve çevre illerde kısıtlamayla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

18.12.2020 22:21 | Son Güncelleme: 18.12.2020 22:24
Bursa ve çevre illerde kısıtlamayla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

Bursa, Eskişehir, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Bilecik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, meydan ve yollar sessizliğe büründü.

Bursa, Eskişehir, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Bilecik'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, meydan ve yollar sessizliğe büründü.

Kısıtlamanın başlamasıyla Bursa'da kalabalık meydan, cadde ve yollarda sessizlik hakim oldu.

Eskişehir, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Bilecik kent meydanları ve caddeleri de kısıtlamanın başlamasıyla boşaldı.

Polis ekiplerinin birçok noktada uygulama yaptığı, kısıtlamaya genellikle uyulduğu görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Erdoğan

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