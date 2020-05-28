Bursa ve çevre illerde "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bursa ve çevre illerde "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Yalova, Bilecik ve Çanakkale'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Evde kal" çağrısına kısmen riayet ediliyor.

Bursa ve çevre illerde
28.05.2020 12:49 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:26

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Yalova, Bilecik ve Çanakkale'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Evde kal" çağrısına kısmen riayet ediliyor.

Bursa'da salgın öncesi kalabalık olan tarihi Ulu Cami civarı, Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile Kent ve 15 Temmuz Demokrasi meydanlarında kısmi hareketlilik gözlendi.

Şehrin ana arterlerinde de zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu.

Eskişehir

Eskişehir'de tedbirlerden önce yoğun olan İsmet İnönü, İki Eylül, Şair Fuzuli caddeleri ile Porsuk Çayı çevresinde, normalleşme süreciyle kısmi yoğunluk yaşandı.

Polis ekipleri, caddelerde vatandaşları maske takma konusunda uyarıyor.

Balıkesir

Balıkesir'de, kent merkezinin işlek bölgelerinden Milli Kuvvetler ve Kızılay caddeleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Zağnos Paşa Camisi civarının sakin olduğu görüldü.

Maske takmanın zorunlu olduğu kentte denetimlerini sürdüren polis, jandarma ve zabıta ekipleri, vatandaşları sosyal mesafe ile maske takma konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kütahya

Kütahya'da daha önce vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Cumhuriyet Caddesi ile Atatürk Bulvarı'nda kısmi kalabalık görüldü.

Cumhuriyet Caddesi'ne girişler polis ekiplerinin kontrolünde sağlanıyor.

Yalova

Tedbirler kapsamında gezilmesi yasaklanan sahil şeritleri haricinde, şehir merkezinde yaya ve araç trafiğinde yoğunluk arttı.

Kentin işlek caddelerinden 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Gazipaşa Caddesindeki iş yerlerinin açık olduğu görüldü.

Cadde ve sokaklarda görevli ekipler ise, denetimler kapsamında vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıyor.

Bilecik

Kentin işlek alanları Atatürk Bulvarı, Cumhuriyet Meydanı ve Tevfik Bey Caddesinde kısmi yoğunluk gözlendi.

İl merkezinde oluşabilecek yoğunluğa karşı özellikle bankalar mevkisinde önlem alan emniyet ekipleri, vatandaşları maske takmaları konusunda uyarıyor.

Zabıta araçları ve cami hoparlörlerinden de zaman zaman vatandaşlara evde kalmaları konusunda bilgilendirme yapılıyor.

Çanakkale

Çanakkale'de kent merkezinde kısmi yoğunluk yaşanıyor.

Çarşı ve Demircioğlu caddelerinde bulunan bankaların önlerinde uzun kuyruklar oluşurken vatandaşların büyük bölümü maske takarak önlem aldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi Haber
Gerginliğin arttığı Himalayalar sınırına Çin ve Hindistan binlerce asker gönderdi
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti Haber
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
'10 milyon liram olsa müziği bırakırım' diyen İrem Derici'ye para yağdı Haber
"10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor Haber
15 Temmuz gazisinin yürek burkan dramı! Devlet büyüklerinden yardım bekliyor
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi Haber
Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Boşanma aşamasındaki karısının 'mahrem' fotoğraflarını akrabalarına gönderdi
Boşanma aşamasındaki karısının "mahrem" fotoğraflarını akrabalarına gönderdi
Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu
Bakan Albayrak'ın dün müjdesini verdiği destek paketinin detayları belli oldu
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında zam oranı yarı yarı azaldı
ABD'de sular durulmuyor! Dün başlayan protestolar, yağmalamayla devam ediyor
ABD'de sular durulmuyor! Dün başlayan protestolar, yağmalamayla devam ediyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,78'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,78'den işlem görüyor
Emile Heskey, Jürgen Klopp'a Çağlar Söyüncü'yü transfer etmesini önerdi
Emile Heskey, Jürgen Klopp'a Çağlar Söyüncü'yü transfer etmesini önerdi
Antalyalı vatandaşın klimalı kümeste beslediği güvercinlerin değeri 200 bin lira
Antalyalı vatandaşın klimalı kümeste beslediği güvercinlerin değeri 200 bin lira
Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos ile barıştı
Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos ile barıştı
Büyük tartışma yaratan 'çilek deneyi' videosu kurgu çıktı
Büyük tartışma yaratan 'çilek deneyi' videosu kurgu çıktı
Günün ilk yarısında değer kazanan borsa 105.242,00 seviyesine yükseldi
Günün ilk yarısında değer kazanan borsa 105.242,00 seviyesine yükseldi
Yeniden başlayan YHT seferlerinde ilk tren İstanbul'a ulaştı
Yeniden başlayan YHT seferlerinde ilk tren İstanbul'a ulaştı
4 günlük yasak sonrası manzara izlemeye giden vatandaşın tutkusu pahalıya patladı
4 günlük yasak sonrası manzara izlemeye giden vatandaşın tutkusu pahalıya patladı
Her şey saniyeler içinde oldu! Kapkaç ve kapkaççının yakalanma anı kamerada
Her şey saniyeler içinde oldu! Kapkaç ve kapkaççının yakalanma anı kamerada
İlginç anma töreni! Bu kez darağacına darbeler asıldı
İlginç anma töreni! Bu kez darağacına darbeler asıldı
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 15'e yükseldi
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 15'e yükseldi
Erdoğan ve Bahçeli, Adnan Menderes'in yargılandığı mahkeme salonunu ziyaret etti
Erdoğan ve Bahçeli, Adnan Menderes'in yargılandığı mahkeme salonunu ziyaret etti
Altının kilogramı 372 bin 100 liraya geriledi
Altının kilogramı 372 bin 100 liraya geriledi
Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğdu
Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğdu
Galatasaray, PSG ile anlaşma üzere olan Alex Telles'ten 1 milyon 850 bin euro kazanacak
Galatasaray, PSG ile anlaşma üzere olan Alex Telles'ten 1 milyon 850 bin euro kazanacak
Çay toplayanlar, ürünlerini kota koyarak aldığı için ÇAYKUR'a tepkili
Çay toplayanlar, ürünlerini kota koyarak aldığı için ÇAYKUR'a tepkili
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Trump, polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd hakkında ilk kez konuştu
Son Dakika: İstanbul'da yarın Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu
Son Dakika: İstanbul'da yarın Cuma namazı kılınacak camiler belli oldu
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde!
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde!
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Bülent Kuşoğlu Adnan Menderes Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Hatice Çarpar Kenan İmirzalıoğlu
Spor Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Bursa ve çevre illerde "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.5.2020 13:26:02. #1.15#
title