Bursa ve çevre illerde "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor
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Bursa ve çevre illerde "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Bilecik ve Çanakkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal." çağrısına kısmen uyuluyor.

Bursa ve çevre illerde
22.05.2020 12:31 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:08

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Bilecik ve Çanakkale'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal." çağrısına kısmen uyuluyor.

Bursa'da sokak ve caddelerde insan yoğunluğu, önceki günlere göre havanın yağışlı olmasının da etkisiyle azaldı. Şehrin işlek noktalarından Tarihi Kapalı Çarşı ile Ulu Cami civarı, Kent ve 15 Temmuz Demokrasi meydanları gibi bölgelerde yer yer kısmi yoğunluk görüldü.

Eskişehir'de İsmet İnönü ve İki Eylül caddeleri ile Porsuk Çayı çevresinde kısmi yoğunluk dikkati çekiyor. Kentte 15-20 yaş arasındakiler, sokağa çıkma kısıtlamalarının 11.00-15.00 saatlerinde kaldırılmasıyla güzel havanın tadını çıkarıyor.

Balıkesir'de kent merkezinin normalde yoğun bölgelerinden Milli Kuvvetler, Kızılay caddeleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Zağnos Paşa Camisi mevkisinin sakin olduğu görüldü.

Kütahya'da Ramazan Bayramı öncesi, mağazaların yoğun bulunduğu Cumhuriyet, Asım Gündüz ve Adnan Menderes caddeleri ile Atatürk Bulvarı'nda kısmi yoğunluk yaşanıyor.

Bilecik'te sağanak yağışla kentin işlek alanları Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Bulvarı ve Tevfik Bey Caddesi'nde sakinlik gözlendi.

Çanakkale'de vatandaşların bayram öncesi alışverişi nedeniyle Çarşı ve Demircioğlu caddelerinde kısmi yoğunluk yaşandı. Diğer bölgeler ise sakin kaldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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