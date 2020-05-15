Bursa ve çevre illerde "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor
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Bursa ve çevre illerde "Evde kal" çağrısına kısmen uyuluyor

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Yalova, Çanakkale, Kütahya ve Bilecik'te, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Evde kal." çağrısına kısmen uyuluyor.

Bursa ve çevre illerde
15.05.2020 11:44 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:44

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Yalova, Çanakkale, Kütahya ve Bilecik'te, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Evde kal." çağrısına kısmen uyuluyor.

Bu kentlerde 15-20 yaş arasındakiler, sokağa çıkma kısıtlamalarının 11.00-15.00 saatlerinde kaldırılmasıyla güneşli havanın tadını çıkarıyor.

Bursa'da özellikle havanın ısınmasıyla sokak ve caddelerde insan yoğunluğu önceki günlere göre arttı.

Şehirde ticaretin merkezi konumundaki Tarihi Kapalı Çarşı ile Ulu Cami civarı, Kent ve 15 Temmuz Demokrasi meydanları gibi merkezi bölgeler, geçen haftalara göre günü yoğun geçiriyor.

Ayrıca kentin ana arterlerinde sabah ve öğleden sonraları trafikte yoğunluk gözleniyor.

Eskişehir

Eskişehir'de İsmet İnönü, İki Eylül, Hamamyolu caddeleri ile Porsuk Çayı çevresinde kısmi yoğunluk dikkati çekiyor.

Kentte 15-20 yaş grubundakiler, bazı parklar ile çevrede gezmeye başladı.

Balıkesir

Balıkesir'de vatandaşlar "Evde kal." çağrılarına büyük oranda riayet ediyor.

Kentin salgın öncesi işlek yerlerinden Ali Hikmet Paşa Meydanı ve Milli Kuvvetler Caddesi ile Çankaya Sokak, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi sakin.

Yalova

Yalova'da tedbirler kapsamında gezilmesi yasaklanan sahil şeritleri ile şehir merkezinde yoğunluk arttı.

Kentin 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı ile Gazipaşa Caddesi gibi noktalarında hareketlilik yaşanıyor. Alanda görev yapan polis ekipleri, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda ikaz ediyor.

Öte yandan, yaklaşık iki aydır sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 15-20 yaş grubundakiler ise kendilerine verilen 4 saati değerlendirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Çanakkale

Çanakkale'de vatandaşların büyük çoğunluğu "Evde kal." çağrısına uydu.

Havaların ısınmasıyla kentin bazı noktalarında kısmi yoğunluk gözlenirken, vatandaşlar maske konusunda tedbirli davrandı. Demircioğlu ve Çarşı caddelerinde yoğunluk yaşanmıyor.

Kütahya ve Bilecik

Kütahya'nın salgın öncesinde en kalabalık yerlerinden Cumhuriyet Caddesi ile Atatürk Bulvarı'nda yoğunluk görülmüyor.

Bilecik'in işlek alanları Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Bulvarı ile Tevfik Bey Caddesi'nde kısmi araç ve yaya yoğunluğu bulunuyor. Sokağa çıkmalarına izin verilen gençler ise il merkezinde geziyor, parklarda dinleniyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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