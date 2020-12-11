Bursa ve çevre illerde cuma namazında yağmur duası
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Bursa ve çevre illerde cuma namazında yağmur duası

11.12.2020 14:37 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:42
Bursa ve çevre illerde cuma namazında yağmur duası

Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Eskişehir, Bilecik, Kütahya ve Yalova'da ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı.

Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Eskişehir, Bilecik, Kütahya ve Yalova'da ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı.

Bursa'da tarihi Ulu Cami başta olmak üzere, cuma namazının ardından kuraklığa karşı yağmur duası edildi.

Kentteki camilerin içlerini ve avlularını dolduran vatandaşlar namaz sonrasındaki duaya eşlik etti.

Çanakkale'deki camilerde de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan "Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" konulu hutbe okundu.

Cuma namazının ardından da yağmur duası yapıldı.

Spor salonlarında yağmur duası

Balıkesir'de havaların soğuması nedeniyle cuma namazlarında camilerde yoğunluğun önüne geçmek için spor ve düğün salonları cemaate açıldı.

Vatandaşlar Muharrem Hasbi Koray Anadolu Lisesinin spor salonunda kıldıkları cuma namazının ardından yağmur duasına katıldı.

Eskişehir, Bilecik, Kütahya ve Yalova'daki camilerde de yağmur duası edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası
Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası
Cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası
Cuma namazı sonrasında yağmur duası yapıldı
Cuma namazı sonrasında yağmur duası yapıldı
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