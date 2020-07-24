Bursa ve çevre illerde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için dua edildi Bursa'da, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet'in babası II. Murat'ın türbesinde şükür duası edildi.

Bursa'da, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması dolayısıyla Fatih Sultan Mehmet'in babası II. Murat'ın türbesinde şükür duası edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, Muradiye Külliyesi'nde düzenlenen etkinlikte, 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için şükredildi.

Ayasofya'nın İstanbul'un fethinin en önemli nişanesi olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, "Şükürler olsun Ayasofya, şimdi aslına rücu ediyor ve ilk cuma namazı ile birlikte cami olarak kullanılmaya başlandı. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emeği geçen tüm devlet büyüklerimize yürekten teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Aktaş, "Sultan II. Murat öyle bir evlat yetiştirdi ki kutlu fetih ona nasip oldu. Bu vesileyle bu toprakları bizlere vatan yapan ecdadımızı, büyüklerimizi, şehitlerimizi, tüm Allah dostlarını, evliyaları rahmetle ve minnetle anıyorum." dedi.

Bilecik

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bilecik Şube Başkanlığınca Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması dolayısıyla cemaate pilav ile ayran dağıtıldı.

Şerifpaşa Camisi önünde cuma namazı sonrasında açılan stantta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması dolayısıyla namaza gelen vatandaşlara pilav ve ayran dağıtılarak dua edildi.

Çanakkale

Çanakkale'de de AK Parti İl Başkanlığınca vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması dolayısıyla il merkezindeki Arslanca Camisi önünde partililer, namaza gelenlere lokma ikram etti.

Daha sonra dua edildi.

Yalova

Yalova'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yalova Şube Başkanlığı tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması dolayısıyla Merkez Camiden çıkan cemaate lokma dağıtıldı.

Yapılan ikram için teşekkür eden vatandaşlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının İslam dünyası için önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

Altınova ilçesinde de Merkez Hacı Tevfik Yılmaz Caminde çıkışında vatandaşlara helva ikram edildi.

Kaynak: AA