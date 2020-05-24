Bursa ve çevre illerde 65 yaş ve üstü vatandaşların bayram keyfi
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Bursa ve çevre illerde 65 yaş ve üstü vatandaşların bayram keyfi

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Bilecik ve Kütahya'da, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Ramazan Bayramı'nın ilk gününde kendilerine tanınan serbestlikle...

Bursa ve çevre illerde 65 yaş ve üstü vatandaşların bayram keyfi
24.05.2020 15:57 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:16

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Bilecik ve Kütahya'da, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Ramazan Bayramı'nın ilk gününde kendilerine tanınan serbestlikle güneşli havada vakit geçirdi.

Bursa'da, istisna uygulaması kapsamında maskelerini takıp üçüncü kez sokağa çıkan vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Kent meydanları ile Heykel, Ulu Cami civarında güneşli havanın da keyfini çıkarak gezinti yaptı.

Eskişehir

Eskişehir'de de bayramda 6 saatliğine istisna kapsamında olan kişiler, park, cadde ve sokaklarda güzel havanın keyfini çıkardı.

Parklarda maske takıp gezen vatandaşlar, sosyal mesafeye dikkat ederek bayramlaştı.

Balıkesir

Balıkesir'de, istisna uygulaması kapsamında maskelerini takıp sokağa çıkan kişiler, güzel havada yürüdü.

Kentteki en büyük parklardan Atatürk Parkı'na gelen vatandaşlar çimlere oturup dinlendi.

Çanakkale

Çanakkale'de de vatandaşlardan bazıları, Kordon Boyu'ndan Çarşı Caddesi yönüne giden yolda gezdi.

Eşiyle dolaşıp hem bayramın hem de dışarı çıkabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Tülay Özdek, "İmkanlarımız dahilinde saat 20.00'ye kadar eşimle bugünü yaşamak istiyorum." dedi.

Mehmet Çelik ise bu bayramın öncekilerden farklı geçtiğini anlatarak, "Çocuklarımızla telefonda görüştük. Ayrıca bugün bizlere serbest zaman var, onun keyfini çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Salgından korunmaya devam etme çağrısında bulunan Erol Akışık da "Önümüzdeki günler daha güzel günler göreceğiz. Lütfen evde kalalım. Herkese iyi bayramlar." diye konuştu.

Yalova

Yalova'da 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar, bayramın ilk gününde açık ve güzel havada gezinti yapma imkanı buldu.

Kentin sahil şeritlerindeki park ve alanlarda dolaşan vatandaşlar, dışarıda olmalarına rağmen bu bayramda aile ziyaretleri yapamamanın burukluğunu hissetti.

Güzel bir günü dışarıda ve sahilde geçirdikleri için mutlu olduklarını ancak çocukları ve yakınlarıyla bayramlaşamadıklarını dile getiren Yalovalılar, salgın sürecinin bitmesi ve birlikte bir bayram geçirme dileklerinde bulundu.

Bilecik

Bilecik'te, sosyal mesafe kuralına uyarak maskelerini takıp üçüncü kez sokağa çıkan kişiler, Atatürk Bulvarı'nda güzel havanın keyfini yaşadı.

Gölgelik alanlarda oturup sohbet eden yaşlılar, zaman zaman yürüyüş de yaptı.

Kütahya

Kütahya'da ise istisna kapsamındaki vatandaşlar, maske takıp sosyal mesafe kuralına uyarak genellikle mahalle aralarındaki parklarda zaman geçirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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