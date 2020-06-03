Bursa ve çevre illerde 18 yaş altındakiler sokağa çıkmanın keyfini yaşadı
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Bursa ve çevre illerde 18 yaş altındakiler sokağa çıkmanın keyfini yaşadı

Bursa ve çevre illerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 14.00-20.00 saatlerinde kaldırılan 18 yaş altı çocuklar ve gençler, bir kez daha dışarıda vakit geçirdi.

Bursa ve çevre illerde 18 yaş altındakiler sokağa çıkmanın keyfini yaşadı
03.06.2020 17:05 | Son Güncelleme: 03.06.2020 17:14

Bursa ve çevre illerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 14.00-20.00 saatlerinde kaldırılan 18 yaş altı çocuklar ve gençler, bir kez daha dışarıda vakit geçirdi.

Bursa'da etkili olan yağış nedeniyle 18 yaşın altındaki çocuk ve gençlerin çoğu evinde vakit geçirmek zorunda kaldı. Yağışın azaldığı zamanda ise bazı çocuklar ve gençler parklara giderek yürüyüş yaptı.

Balıkesir'de de çocuklar, kent merkezinde maske takıp sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak aileleriyle dışarı çıktı.

Kütahya'da havanın da sıcak olmasından dolayı 18 yaş altı çocuklar ve gençler park ve bahçelere akın etti. Bazı aileler ise çocuklarıyla mağazaların yoğun olarak bulunduğu Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda alışverişe çıktı. Polis ekipleri, maskelerin ağız ve burnu kapatacak şekilde takılması zorunluluğu dün başlayan kentte buna ve diğer kurallara uyulması konularında ikazlarda bulundu.

Bilecik'te zaman zaman etkili olan sağanak nedeniyle dışarı çıkanlar genellikle kapalı alanları tercih etti. Dışarı çıkanlardan bazıları Atatürk Bulvarı'nda ve parklarda gezdi, mağazalarda alışveriş yaptı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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