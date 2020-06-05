Bursa ve çevre illerde 18 yaş altı çocuklar güneşli havanın tadını çıkardı Bursa, Eskişehir, Yalova, Çanakkale, Kütahya ve Balıkesir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 18 yaş altı çocuklar, getirilen 6 saatlik serbestlikle güzel havanın tadını çıkardı.

Bursa, Eskişehir, Yalova, Çanakkale, Kütahya ve Balıkesir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 18 yaş altı çocuklar, getirilen 6 saatlik serbestlikle güzel havanın tadını çıkardı.

Bursa'da, kısıtlamanın kaldırıldığı saatlerden itibaren, aileleriyle parklara ve meydanlara giden çocuklar, güneşli havanın tadını çıkardı. Merkez Osmangazi ilçesindeki kent meydanına gelen çocuklar hem güneşlendi hem de oyunlar oynayarak eğlendi.

Eskişehir

Eskişehir'de kısıtlamanın kaldırıldığı saat 14.00'den itibaren parklara gelen çocuklar, çimlerde oynayıp bisiklet sürdü. Gençler ise Porsuk Çayı çevresinde sohbet edip, yürüyüş yaptı.

Yalova

Yalova'da aileler çocuklarıyla sahile akın etti.

Aileleriyle birlikte piknik yapıp, parklarda oynayan, arkadaşlarıyla bisiklet sürüp eğlenen çocuklar, akşam saatlerine kadar sürecek izin süresince dışarıda olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Çanakkale

Çanakkale'de de çocuklar güzel havanın keyfini çıkardı. Kent merkezindeki park ve oyun alanlarına gelen çocuklar burada gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Kütahya

18 yaş altı çocuklardan bazıları, sosyal mesafe kurallarını gözeterek arkadaşlarıyla görüşürken bazıları da park ve bahçelerde vakit geçirdi.

Birkaç gündür yağış ve soğuk havanın etkili olduğu kentte bugün güneşli ve sıcak hava, dışarı çıkma serbestisi getirilen çocukların yüzünü güldürdü.

Balıkesir

Balıkesir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 18 yaş altı çocuklar, getirilen 6 saatlik serbestlikle güzel havanın tadını kentteki parklarda çıkardı. Çocuklar, park ve yeşil alanlarda aileleriyle vakit geçirdi.

Kaynak: AA