Bursa ve çevre iller "tam kapanma"nın birinci haftasında günü sakin geçiriyor
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Bursa ve çevre iller "tam kapanma"nın birinci haftasında günü sakin geçiriyor

Bursa ve çevre iller 'tam kapanma'nın birinci haftasında günü sakin geçiriyor
Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Güncel

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Bilecik, Çanakkale ve Yalova'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 29 Nisan'da başlayan "tam kapanma" sürecinin birinci haftasında sakinlik yaşanıyor.

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Bilecik, Çanakkale ve Yalova'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 29 Nisan'da başlayan "tam kapanma" sürecinin birinci haftasında sakinlik yaşanıyor.

Bursa'da sabah muafiyet kapsamında bulunup iş yerlerine gitmek isteyenler ve işçi servislerinden dolayı trafikte kısmi hareketlilik yaşandı. Daha sonra sakinliğe bürünen kentte polis ekipleri, kontrol noktalarında araçları durdurarak izin belgeleriyle ilgili denetim yaptı.

Eskişehir'in kalabalık bölgelerinden İki Eylül, İsmet İnönü, Cengiz Topel caddeleri ile Porsuk Bulvarı'nda sessizlik hakim oldu. Belirlenen uygulama noktalarında görevli ekipler kontroller gerçekleştirdi.

Balıkesir'in en işlek noktaları da boş görüntüsüyle dikkati çekti. Ali Hikmet Paşa Meydanı, Milli Kuvvetler, Anafartalar ve Kızılay caddeleri gibi bölgeler sessiz kaldı. Polis ekipleri, vatandaşların belgelerini kontrol etti.

Kütahya kent merkezinin en yoğun bölgelerinden Zafer Meydanı, Cumhuriyet, Asım Gündüz ve Adnan Menderes caddeleri ile Atatürk Bulvarı sessizliğe büründü. Polis ve jandarma ekipleri, il genelindeki önemli kavşaklarda ve şehirler arası kara yollarında denetimlerini sürdürdü.

Bilecik'te özellikle Tevfikbey ve Dedeoğlu caddeleri ile Atatürk Bulvarı'nda trafikte sabah yaşanan kısmi yoğunluk, ilerleyen saatlerde yerini sessizliğe bıraktı. Bulvardaki banka şubelerinin önünde bazı vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek işlem yaptırdı. Kent merkezinin birçok noktasında denetim gerçekleştiren polis ekipleri, vatandaşların izin belgelerini inceledi.

Çanakkale'nin işlek bölgeleri Kordon Boyu, Çarşı ve Demircioğlu caddelerinde sakinlik yaşandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetim faaliyetlerine devam etti.

Tedbirler kapsamında sessizliğin hakim olduğu Yalova'da denetimler aralıksız sürdürüldü. Vatandaşların daha önce yoğun olduğu bölgeler ile şehrin girişleri ve önemli caddelerinde oluşturulan uygulama noktalarında araç ve yayalar denetlendi. Kısıtlamadan muaf olmadığı halde dışarı çıkanlar hakkında işlem başlatan polisler, iş yerlerinde de denetim yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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