Bursa ve bölge için ortak projeler yürütülecek

04.09.2019 12:29

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, DOSAB Bölge Müdürü Serhat Şengül ile birlikte Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Genel Sekreteri İsmail Gerim'i ziyaret etti.