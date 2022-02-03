Bursa ve Bilecik için kuvvetli kar yağışı uyarısı - Haberler
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Bursa ve Bilecik için kuvvetli kar yağışı uyarısı

AA, İsa Toprak - Güncel
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Bursa ve Bilecik için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Bursa'nın yüksek kesimleriyle ile Bilecik çevrelerinde bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

BİLECİK (AA) - Bursa'nın yüksek kesimleriyle ile Bilecik çevrelerinde bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatleri itibarıyla başlaması öngörülen kuvvetli kar yağışının Bursa'nın yüksek bölgeleriyle Bilecik çevrelerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / İsa Toprak - Güncel

Meteoroloji, Bilecik, Bursa, kar, Güncel, Haber

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