Bursa ve Bilecik için kuvvetli kar yağışı uyarısı

BİLECİK (AA) - Bursa'nın yüksek kesimleriyle ile Bilecik çevrelerinde bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatleri itibarıyla başlaması öngörülen kuvvetli kar yağışının Bursa'nın yüksek bölgeleriyle Bilecik çevrelerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.