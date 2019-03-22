Bursa ve Balıkesir’e 8 milyar TL destek
VakıfBank'ın Bursa Zirvesi'nde konuşan VakıfBank'ın Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, bölgeye 8 milyar TL destek sağlandığını ve ihracat gücüyle Türkiye ekonomisinin en önemli kentlerinden Bursa'nın yanındaki güç olmaya devam edeceklerini belirtti.
VakıfBank'ın Bursa Zirvesi'nde konuşan VakıfBank'ın Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, bölgeye 8 milyar TL destek sağlandığını ve ihracat gücüyle Türkiye ekonomisinin en önemli kentlerinden Bursa'nın yanındaki güç olmaya devam edeceklerini belirtti.
Kaynak: Dunya.com