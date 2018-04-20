Bursa Vatandaşlara Hamsi İkram Edildi

Bursa Özlüce'deki Marka ve Yöresel Çadır Günleri açılışında 1 ton hamsi hem ızgara hem de yağda pişirilerek alışveriş için gelen vatandaşlara ikram edildi. Marka Çadır Günleri'nde ikramlar önünde zaman zaman izdiham yaşandı. 4 bin metrekarelik bir alana kurulan indirimli marka ve yöresel çadırlarda yüzlerce markayı bir arada bulmak mümkün. Çadır günlerinde aynı zamanda 10 bin kişilik de mıhlama ve lokma da dökülerek çeşitli ikramlar da yapıldı.

Ünlü markaların ve ihraç fazlası ürünlerin de satışa sunulduğu yüzde 60'a varan indirimlerin yapıldığı Marka ve Yöresel Çadır Günleri kapılarını 29 Nisan'a kadar ziyaretçilere açık tutacak. Etkinliğe katılan vatandaşlar "Gerçekten kaliteli mallar çok uygun fiyatlarla satıştaydı, üstelik aradığımız her şeyi burada bulduk ve çok memnun kaldık. Herkesin gelmesini tavsiye ederiz" dedi.

Yöresel çadırlarda ise Trabzon'un tereyağı, Kars'ın kaşar peyniri, organik ballar, yine Karadeniz'in katkısız bayatlamayan ekmekleri de fuar ziyaretçileri tarafından rağbet gören ürünlerin başında yer aldı.

ŞEHİTLER İÇİN LOKMA DÖKÜLDÜ

Marka ve yöresel çadırların açılışında Afrin'de kahramanlık destanı yazan aziz şehitlerimiz için on bin kişilik lokma döktürüldü. Vatandaşlar ikram edilen lokmalar için uzun kuyruklar oluşturdu ve şehitlerimiz için dua etti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber: (DHA)

==================================

(Tür: Yurt)