Bursa Valisi Yakup Canpolat sosyal medyadan uyarı yaptı
Bursa Valisi Yakup Canpolat sosyal medyadan uyarı yaptı Bursa Valisi Yakup Canbolat, artan korona virüs vakalarının ardından sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.
14.06.2020 23:58 | Son Güncelleme: 15.06.2020 00:26
Bursa Valisi Yakup Canpolat sosyal medyadan uyarı yaptı
BURSA - Bursa Valisi Yakup Canbolat, artan korona virüs vakalarının ardından sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.
Vali Canbolat,"Kıymetli Bursalılar, ilimizde günlük korona pozitif vakada artışlar yaşanıyor. Lütfen kurallara uyalım hijyene, sosyal mesafe kuralına, maske kullanımına mutlaka uyalım, uymayanları uyaralım" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA