Bursa Valisi Yakup Canbolat, vatandaşları yarın yola çıkmamaları konusunda uyardı - Haberler

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Bursa Valisi Yakup Canbolat, vatandaşları yarın yola çıkmamaları konusunda uyardı

AA - Mustafa Yılmaz - Güncel
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Bursa Valisi Yakup Canbolat, vatandaşları yarın yola çıkmamaları konusunda uyardı

Bursa Valisi Yakup Canbolat, akşam saatlerinde beklenen kar yağışına karşı, vatandaşları yarın yola çıkmamaları konusunda uyardı.

BURSA (AA) - Bursa Valisi Yakup Canbolat, akşam saatlerinde beklenen kar yağışına karşı, vatandaşları yarın yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı beklendiğini kaydederek, şunları ifade etti:

"Kıymetli hemşehrilerim, meteorolojik verilere göre ilimizde (özellikle ilimizin kuzeyinde) akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı beklenmekte olup, saat 20.00 - 07.00 arası trafiğe, özellikle şehirlerarası trafiğe çıkılmamasını, çıkılacaksa kar lastiği ile çıkılmasını istirham ediyorum."

AA / Mustafa Yılmaz - Güncel

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