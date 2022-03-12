Bursa Valisi Yakup Canbolat, vatandaşları yarın yola çıkmamaları konusunda uyardı

BURSA (AA) - Bursa Valisi Yakup Canbolat, akşam saatlerinde beklenen kar yağışına karşı, vatandaşları yarın yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışı beklendiğini kaydederek, şunları ifade etti:

"Kıymetli hemşehrilerim, meteorolojik verilere göre ilimizde (özellikle ilimizin kuzeyinde) akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı beklenmekte olup, saat 20.00 - 07.00 arası trafiğe, özellikle şehirlerarası trafiğe çıkılmamasını, çıkılacaksa kar lastiği ile çıkılmasını istirham ediyorum."