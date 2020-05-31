Bursa Valisi Yakup Canbolat'tan olaylarla ilgili açıklama
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Bursa Valisi Yakup Canbolat'tan olaylarla ilgili açıklama

Bursa'da 1 polis memurunun şehit olduğu, 1 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı olayın ardından hastaneye gelerek bilgi alan Bursa Valisi Yakup Canbolat açıklama yaptı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat'tan olaylarla ilgili açıklama
31.05.2020 22:34 | Son Güncelleme: 31.05.2020 22:38

Bursa'da 1 polis memurunun şehit olduğu, 1 kişinin öldüğü ve 2 kişinin yaralandığı olayın ardından hastaneye gelerek bilgi alan Bursa Valisi Yakup Canbolat açıklama yaptı. Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli 37 yaşındaki 1 çocuk babası polis memuru Erman Özcan'ın şehadet haberi ise meslektaşları ile ailesini yasa boğdu.

Merkez Yıldırım ilçesi Hacıvat Mahallesinde akşam saatlerinde 2 grup arasında silahlı kavga meydana geldi. Çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru silahla vurularak şehit oldu. Aynı olaylarda ayrıca 1 vatandaş daha vefat ederken, 2 kişi de yaralandı. Olayın ardından polis memurunun kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan bilgi aldı. Vali Canbolat hastane çıkışında açıklamada bulundu.

"1 polis şehit oldu, 1 vatandaş daha vefat etti.

Olayın sataşmayla başlayan adli bir kavga olduğunu ifade eden Vali Canbolat,"Bugün akşam saatlerinde Hacıvat Mahallesinde üzücü bir olay yaşadık. 2 grup arasında olan kavga neticesinde bir kişinin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu malesef bir polis memurumuz şehit oldu. Aynı silahtan çıkan mermiler karşısında bir vatandaşımız vefat etti ayrıca 1 yaralımız ameliyatta. Durumu ağır bir yaralı da Çekirge Devlet Hastanesinde tedavi ediliyor. Failler pompalı silahla birlikte gözaltına alındı. Güvenlik açısından herhangi bir sıkıntı yok. Şu anda adli işlemler devam ediyor. Vefat eden polis memurumuzun ve diğer vatandaşımıza da Allah'dan rahmet diliyorum. Kavganın çıkış nedeni sataşma neticesinde gelişen adli bir olay sonucu ortaya çıktı"

Öte yandan Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri de olay yerinde boş kovan ve delil araştırması yaptı. Gözaltındaki 7 kişinin ise Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun devam ettiği öğrenildi - BURSA

Kaynak: İHA

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