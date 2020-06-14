Bursa Valisi Yakup Canbolat: "İlimizde günlük korona pozitif vakada artışlar yaşanıyor"
Vali Yakup Canbolat, Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşandığını belirterek, duyarlılık çağrısında bulundu.
14.06.2020 22:43 | Son Güncelleme: 14.06.2020 23:00
Vali Yakup Canbolat, Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşandığını belirterek, duyarlılık çağrısında bulundu.
Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli Bursalılar, ilimizde günlük korona pozitif vakada artışlar yaşanıyor. Lütfen kurallara uyalım. Hijyene, sosyal mesafe kuralına, maske kullanımına mutlaka uyalım, uymayanları uyaralım." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: AA