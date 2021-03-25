Bursa Valisi Yakup Canbolat: "Binalarda bir kayma söz konusu değil. 7 bina boşaltıldı"
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Bursa Valisi Yakup Canbolat: "Binalarda bir kayma söz konusu değil. 7 bina boşaltıldı"

İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH ÇİBİR - Haberler | 3. Sayfa

- Bursa Valisi Yakup Canbolat: "Binalarda bir kayma söz konusu değil. 7 bina boşaltıldı" Bursa'da tarihi Tophane surlarının bulunduğu mahallede toprak kayması meydana geldi.

Bursa'da meydana gelen heyelan nedeniyle 7 bina boşaltıldı
Bursa'da meydana gelen heyelan nedeniyle 7 bina boşaltıldı
Bursa'da sokak ortasında sapık dehşeti yaşayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı
Bursa'da sokak ortasında sapık dehşeti yaşayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı

- Bursa Valisi Yakup Canbolat: "Binalarda bir kayma söz konusu değil. 7 bina boşaltıldı"

BURSA - Bursa'da tarihi Tophane surlarının bulunduğu mahallede toprak kayması meydana geldi. Bursa Valisi Yakup Canbolat olay yerine gelerek, "İlk belirlemelere göre binalarda bir kayma söz konusu değil" dedi.

Kentte birkaç gündür etkili olan yoğun sağanak ve kar yağışının ardından Osmangazi'ye bağlı Kavaklı Mahallesi Kazım Baykal Caddesi'nde toprak kayması meydana geldi. Olay yerine gelen Bursa Valisi Yakup Canbolat burada kısa bir açıklama yaptı. Canbolat, "İstinat duvarının çökmesi sonucu binalar hasar görmüş. Balkonlarda, camlarda belirli hasarlar meydana geldi. Çok şükür bir can kaybımız yok. Uçan istinat duvarının binalara vermiş olduğu zarar var, ama ilk tetkiklerle genel itibari ile bir kaymaya rastlanmadı. Teknik çalışmaları arkadaşlarımız yapacaktır. Binalarımız boşaltıldı. Burada oturan vatandaşlarımızın da rahat bir yere taşınması için AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve belediyemiz gerekli çalışmaları yapıyor. Binaya vatandaşlarımızın taşınıp taşınmayacağına teknik rapor sonuçlarına göre karar verilecek. Ekiplerimiz burada. Olaya müdahale edildi. Bugün ve yarın itibari ile olaya nasıl müdahale edilecekse teknik ekiplerin verdiği kararlar neticesinde olacaktır. Bizi sevindiren kısım can kaybının olmamasıdır. Bununla geçmiş olsun" diye konuştu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat: 'Binalarda bir kayma söz konusu değil. 7 bina boşaltıldı'
Bursa Valisi Yakup Canbolat: 'Binalarda bir kayma söz konusu değil. 7 bina boşaltıldı'
Bursa Valisi Yakup Canbolat: 'Binalarda bir kayma söz konusu değil. 7 bina boşaltıldı'
Bursa Valisi Yakup Canbolat: 'Binalarda bir kayma söz konusu değil. 7 bina boşaltıldı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH ÇİBİR

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