Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı
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Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Güncel
Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Canbolat, mesajında, Milli Mücadele'nin haklılığını dünyaya duyurmak için kurulan AA'nın, o günden bugüne büyük bir sorumluluk üstlendiğini belirtti.

Ajansın kamu yararını gözeterek toplumun bilinçlenmesini sağladığını aktaran Canbolat, "Özverili anlayışla zaman ve mekan mefhumu gözetmeden çalışan, ülkemizin güvenilir, doğru ve milli sesi olan Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Özlem Çelikler

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