Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u kabul etti
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u kabul etti.
BURSA (AA) - Bursa Valisi Yakup Canbolat, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u kabul etti.
Canbolat, tarihi valilik binasında gerçekleşen kabulünde ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Aksoy ise AA'nın çalışmaları hakkında Vali Canbolat'a bilgi verdi.
Ziyaret sonunda Aksoy Canbolat'a, AA muhabirince çekilen "Koza Han" fotoğrafı tablosu hediye etti.
AA / Uğur Ulu - Güncel