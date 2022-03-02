Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u kabul etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u kabul etti

AA, Uğur Ulu - Güncel
 - Güncelleme:
Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u kabul etti

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u kabul etti.

BURSA (AA) - Bursa Valisi Yakup Canbolat, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u kabul etti.

Canbolat, tarihi valilik binasında gerçekleşen kabulünde ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aksoy ise AA'nın çalışmaları hakkında Vali Canbolat'a bilgi verdi.

Ziyaret sonunda Aksoy Canbolat'a, AA muhabirince çekilen "Koza Han" fotoğrafı tablosu hediye etti.

AA / Uğur Ulu - Güncel

Anadolu Ajansı, Erdinç Aksoy, Bursa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title