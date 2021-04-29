Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u kabul etti
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Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u kabul etti

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u kabul etti
Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir - Haberler | Güncel

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u makamında kabul etti.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy'u makamında kabul etti.

Canbolat, Atatürk Caddesi'ndeki tarihi valilik binasında gerçekleşen kabulünde ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın yaptığı çalışmaları takip ettiğini ve başarılı çalışmaları takdir ettiğini söyledi.

Aksoy da AA'nın çalışmalarını anlatarak, faaliyetleri hakkında Vali Canbolat'a bilgi verdi.

Ziyaret sonunda Aksoy, Vali Canbolat'a AA'nın hazırladığı Türkiye'nin 1920-2020 yıllarını kapsayan bir asırlık dökümünün yer aldığı "100 Yıllık" kitabı ve 2020 yılı almanağını hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Özdemir

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