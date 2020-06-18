Bursa Valisi duyurdu Maske takmak zorunlu hale geldi
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Bursa Valisi duyurdu Maske takmak zorunlu hale geldi

Bursa Valisi duyurdu: Maske takmak zorunlu hale geldiBURSA Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre koronavirüs önlemleri kapsamında Bursa il sınırları içerisinde açık alanlarda maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

18.06.2020 00:08 | Son Güncelleme: 18.06.2020 00:13

Bursa Valisi duyurdu: Maske takmak zorunlu hale geldi

BURSA Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre koronavirüs önlemleri kapsamında Bursa il sınırları içerisinde açık alanlarda maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Bursa Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde;

"Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Bu kapsamda; İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 17.06.2020 tarih ve 84 sayılı kararı ile;

İlimizde 21.05.2020 tarih 57 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile 17 ilçe ve bu ilçelere bağlı adreslerde tıbbi/bez maske kullanımı zorunluluğu,16.06.2020 tarih 83 nolu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ileOsmangazi,Nilüfer,Yıldırım,İnegöl,Kestel,Gürsuilçeleri sınırları içerisindetıbbi/bez maske kullanımı zorunluluğu getirilmiştir. 17 haziran 2020 tarihinde toplanan 'Bilim Kurulunun' tavsiye kararlarına istinaden koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla daha önce alınmış kararlara ilave olarak vatandaşların tümilimiz sınırları içerisindeağzı ve burnu kapatacak şekilde tıbbi/bez maske kullanımı zorunlu hale getirilmiştir.

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.?

Bursa Valisi duyurdu Maske takmak zorunlu hale geldi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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