Bursa Valisi Canpolat, sosyal medyadan uyarı yaptı Bursa Valisi Yakup Canbolat, artan korona virüs vakalarıyla ilgili sosyal medya hesabından uyarı yaptı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, artan korona virüs vakalarıyla ilgili sosyal medya hesabından uyarı yaptı. Vali Canbolat, "Kıymetli Bursalılar, ilimizde günlük korona pozitif vakada artışlar yaşanıyor. Lütfen kurallara uyalım hijyene, sosyal mesafe kuralına, maske kullanımına mutlaka uyalım, uymayanları uyaralım" ifadelerini kullandı. - BURSA Kaynak: İHA