Bursa Valisi Canbolat'tan "Kestel Belediyesinin anonsu"na ilişkin açıklama Açıklaması Bursa'nın Kestel ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bazı sosyal medya hesaplarında "Kestel ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi" haberlerinin yer aldığını belirtti.

Bunun doğru olmadığını vurgulayan Canbolat, "Lütfen itibar etmeyiniz. Belediyenin yaptığı anonsun içeriği 'sağlık açısından, mecbur kalmadıkça toplu bir araya gelmeyin' ikazından ibarettir." ifadesini kullandı.

Kestel Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da salgını önleyici tedbirler kapsamında bugün ilçede anons yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, anonsun içeriğinin "mecbur kalmadıkça bilinçli bir şekilde toplu temaslardan kaçınılması ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi" olduğu belirtilerek, "Bazı sosyal medya paylaşımlarındaki 'ilçemizde sokağa çıkma yasağı ilan edildi' haberleri gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA