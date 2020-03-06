Bursa Valisi Canbolat'tan İdlib gazisine ziyaret
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Suriye'nin İdlib kentinde 2 Mart'ta rejim unsurlarının topçu atışında bacağından yaralanan gazi Piyade Uzman Çavuş Semih Sercan'ı (24) ziyarette bulundu.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Suriye'nin İdlib kentinde 2 Mart'ta rejim unsurlarının topçu atışında bacağından yaralanan gazi Piyade Uzman Çavuş Semih Sercan'ı (24) ziyarette bulundu.
Vali Canbolat, evinde ziyaret ettiği Sercan'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Ziyarette Canbolat'a, Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Bursa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Yılmaz eşlik etti.
Kaynak: AA